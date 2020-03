Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αμφιβολίες για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το φάρμακο να είναι χειρότερο από το ίδιο το πρόβλημα», έγραψε στο Twitter.

«Στο τέλος της περιόδου των 15 ημερών, θα λάβουμε απόφαση για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σειρά οδηγιών συγκεντρωμένων σε έγγραφο με τίτλο «15 ημέρες για την επιβράδυνση της εξάπλωσης» του ιού.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν μετ΄επιτάσεως τις τελευταίες ημέρες ότι το χειρότερο στην εξέλιξη της επιδημίας στις ΗΠΑ είναι μπροστά και ότι δεν είναι ώρα για χαλάρωση των μέτρων.

«Θέλω η Αμερική να το καταλάβει: αυτήν την εβδομάδα η κατάσταση θα επιδεινωθεί», προειδοποίησε ο Τζερόμ Ανταμς, ο επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή του που ορισμένοι Αμερικανοί δεν τηρούν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη αυστηρότητα. «Ετσι εξαπλώνεται ο ιός. Πρέπει πραγματικά, πραγματικά, όλοι να μείνουν στο σπίτι», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε retweet πλήθος μηνυμάτων που επιδοκιμάζουν την ιδέα ότι τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης και όχι υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων που έχουν εφαρμοσθεί.

«Πρέπει να ισοπεδώσουμε την καμπύλη (της μετάδοσης), ΟΧΙ την οικονομία», έγραφε ένα από τα μηνύματα και κέρδισαν την επιδοκιμασία του Τραμπ.

Αν και ορισμένοι κυβερνήτες, όπως εκείνοι των πολιτειών της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης, επέλεξαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απέκλεισε το ενδεχόμενο εφαρμογής τέτοιου καθεστώτος σε ολόκληρη την χώρα.

«Δεν πιστεύω ότι θα έρθει η μέρα που θα το κρίνουμε αναγκαίο» δήλωσε την Παρασκευή.

