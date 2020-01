Στιγμιότυπα από Drones αλλά και βίντεο από την πόλη Ουχάν στην κεντρική Κίνα είναι αποκαλυπτικά: οι δρόμοι, άδειοι από ανθρώπους και αυτοκίνητα, αποτυπώνουν με δραματικό δρόμο το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι προσπάθειες των αρχών να πειστούν οι κάτοικοι στο επίκεντρο της επιδημίας να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

I’ve been to #Wuhan before. The most famous shopping street-Jianghanlu, used to be where the hustle-and-bustle is. Plagued by #coronavirus scare, the street looks empty. Locals are urged to stay home. Here is another drone footage from 联盟营地. My best wish for Wuhan. pic.twitter.com/YLFo8NdtTV