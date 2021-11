Πλάνα σοκ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μεταφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ruptly.

Το νεκροτομείο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει κατακλυστεί από σορούς μετά την αύξηση των θανάτων από κορωνοϊό. Είναι ενδεικτικό ότι τα κρούσματα COVID στη Ρουμανία έχουν ξεπεράσει τα 1.755.000, ενώ οι νεκροί τους 54.343.

Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετονία και Τσεχία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά αντιεμβολιαστών στη γηραιά ήπειρο.

Στην περίπτωση της Ρουμανίας με 500, περίπου, ημερήσιους θανάτους από κορωνοϊό, μόνο το 36% του κόσμου έχει εμβολιαστεί απέναντι στη νόσο.



Morgue overwhelmed at #Bucharest University Hospital following surge in #COVID19 deaths pic.twitter.com/1cY0nnSXWz