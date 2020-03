Μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό λαό, αλλά και οικονομικής στήριξης στην Ιταλία, που πλήττεται περισσότερο στην Ευρώπη από τον κορωνοϊό, απέστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είμαστε όλοι Ιταλοί» αναφέρει χαρακτηριστικά.



«Αγαπητοί Ιταλοί, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, θέλω να σας πω ότι δεν είστε μόνοι. Η Ιταλία είναι μέρος της Ευρώπης και η Ευρώπη υποφέρει με την Ιταλία. Στην ΕΕ είμαστε όλοι Ιταλοί.

Η Κομισιόν θα διοχετεύσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τομέα της υγείας και τους ανθρώπους» δηλώνει αρχικά στα ιταλικά η πρόεδρος της Κομισιόν σε βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό της στο twitter. Στη συνέχεια, μιλώντας στα αγγλικά αναφέρεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα μέτρα.



Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y