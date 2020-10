Σε νέα ανάρτηση στο twitter προέβη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος νοσηλεύεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ πάσχοντας από κορωνοιό.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε το προσωπικό του ιατρικού κέντρου του Γουόλτερ Ριντ στο Twitter σήμερα το απόγευμα, αποκαλώντας το "εκπληκτικό."

Είπε επίσης ότι αισθάνεται καλά χάρη στη βοήθειά τους. Αυτό είναι το δεύτερο tweet του αμερικανού Προέδρου από την στιγμή που διαπιστώθηκε πως νοσεί από τον ιο.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα πηγή με γνώση της κατάστασης δήλωσε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή πορεία ανάρρωσης από την Covid-19 και ορισμένα από τα ζωτικά του σημεία κατά τις τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους .

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του Τραμπ.

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του γιατρού του Λευκού Οίκου Σον Κόνεϊ ο οποίος δήλωσε λίγη ώρα πριν ότι ο Τραμπ δεν παίρνει οξυγόνο, είναι απύρετος εδώ και 24 ώρες, και «είναι πολύ καλά».

Ο αμερικανός πρόεδρος θα λάβει πενθήμερη αγωγή με remdesivir, διευκρίνισε ο γιατρός, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!