Το «κάντε έρωτα, όχι πόλεμο»… last year στη Βρετανία. Το νέο δόγμα της κυβέρνησης στην εποχή του κορωνοϊού είναι «κάντε μπάρμπεκιου, όχι έρωτα», καθώς ο Μπόρις Τζόνσον έβαλε οριστικά πίσω του το δόγμα περί «ανοσίας της αγέλης».

Οδηγίες προς ναυτιλλόμενους



Συγκεκριμένα, με βάση όσα ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, η βρετανική κυβέρνηση ενθαρρύνει τα υπαίθρια μπάρμπεκιου για έως και έξι άτομα, με την προϋπόθεση της κοινωνικής αποστασιοποίησης για να μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, αλλά με βάση τους νέους κανονισμούς το σεξ είναι πλέον αδίκημα εάν σε αυτό εμπλέκονται άτομα από… διαφορετικά νοικοκυριά.



Συνιστάται στους επισκέπτες του μπάρμπεκιου να φέρουν δική τους καρέκλα και μαχαιροπίρουνα, ενώ μπορούν να μπουν στο σπίτι όπου φιλοξενείται το μπάρμπεκιου μόνο για να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. Επίσης απαγορεύεται στους επισκέπτες να βοηθούν στον καθαρισμό πιάτων ή στο πλύσιμο. Ωστόσο, το σεξ με κάποιον με τον οποίο συμβιώνετε απαγορεύεται, και δεν επιτρέπονται οι διανυκτερεύσεις σε ξένες κατοικίες…

Τζόνσον: Ανακούφιση το μπάρμπεκιου...

«Από σήμερα, στην Αγγλία, θα έχετε τη δυνατότητα να συναντήσετε έως και πέντε φίλους σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους ή στον κήπο σας. Αυτή θα είναι μια στιγμή χαράς και ανακούφισης για πολλούς. Μην ξεχνάτε να μένετε 2 μέτρα μακριά από αυτούς με τους οποίους δεν ζείτε και να πλένετε τα χέρια σας τακτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στο Twitter o βρετανός πρωθυπουργός.

From today, in England, you will be allowed to meet up to five friends in public outdoor places or in your garden. This will be a moment of joy and relief for many.



Please remember to keep 2 metres away from those you don’t live with, and wash your hands regularly.