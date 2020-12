Οι πρώτοι εμβολιασμοί άρχισαν σήμερα στις ΗΠΑ και μια νοσοκόμα εντατικής στη Νέα Υόρκη είναι από τους πρώτους αμερικανούς που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό.

Η νοσοκόμα εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Northwell LIJ στο Long Island της Νέας Υόρκης και εμβολιάστηκε στις 09.23 το πρωί σε ζωντανή σύνδεση με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.



