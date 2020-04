Συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών και πολιτών λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων σημειώθηκε στην πόλη Λα Μπισμπάλ ντ' Εμπορντά της Ισπανίας, ενώ λίγο έλειψε να υπάρχουν και χειρότερα.

Όταν δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν έναν άνδρα γιατί παραβίασε τους περιορισμούς κυκλοφορίας, αυτός αντιστάθηκε ενώ μια από τις δυο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του επιτέθηκε στον ένα αστυνομικό με αιχμηρό αντικείμενο.



Λόγω της έντασης ο ένας από τους αστυνομικούς βγάζει το υπηρεσιακό του όπλο, αλλά τελικά επικρατεί ηρεμία, ενώ ο άνδρας φαίνεται στο βίντεο να διαφεύγει της σύλληψης, προς στιγμήν τουλάχιστον.

Police point gun at two women during arrest of a man for violating lockdown #Spain #Bisbal pic.twitter.com/fCbrkoE11P