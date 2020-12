Μια νοσοκόμα στο CHI Memorial Hospital στο Chattanooga, Tennessee λιποθύμησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο μετά τη λήψη του εμβολίου Pfizer / BioNTech Covid-19 την Πέμπτη.

Η επικεφαλής νοσοκόμα, Τίφανι Ντόβερ, στάθηκε στο βάθρο μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το τι σημαίνει το εμβόλιο για αυτήν και την ιατρική μονάδα της όταν διέκοψε την απάντησή της για να πει: «Λυπάμαι, αισθάνομαι ζαλισμένη»

Η Ντόβερ έβαλε το χέρι της στο κεφάλι της, ζήτησε ξανά συγγνώμη, άρχισε να περπατά μακριά από το βάθρο και στη συνέχεια έπεσε στο πάτωμα. Κάμερες κατέγραψαν γιατρούς και επαγγελματίες του ιατρικού τομέα που έρχονται να βοηθήσουν τον Ντόβερ.

«Είναι μια αντίδραση που μπορεί να συμβεί πολύ συχνά με οποιοδήποτε εμβόλιο ή εμβολιασμό», δήλωσε ο ιατρικός διευθυντής της Μονάδας Κρίσιμης Φροντίδας της CHI Memorial, Δρ Jesse Tucker, στο θυγατρικό CNN WTVC, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει υποψία ότι οφείλεται στο εμβόλιο.

Λίγα λεπτά μετά την λιποθυμία, η Ντόβερ μπόρεσε να σηκωθεί στα πόδια της και να μιλήσει ξανά στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε το WTVC. Η Ντόβερ είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει μια ιατρική πάθηση που μπορεί μερικές φορές να την κάνει να λιποθυμήσει, λέγοντας «είναι συνηθισμένο για μένα».

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc