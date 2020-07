Απεβίωσε, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ο 74χρονος Αφροαμερικανός Χέρμαν Κέιν υποψήφιος για τη διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2012. Ο Χέρμαν Κέιν έχαιρε σεβασμού στο κόμμα, και ήταν ευνοούμενος του συντηρητικού Tea Party. Δεν ανακοινώθηκε επισήμως πώς ο Κέιν μολύνθηκε από τον ιό, αλλά έγινε γνωστό ότι νοσηλευόταν για COVID-19 λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή του στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Τάλσα της Οκλαχόμα.



Η προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου και οι κινητοποιήσεις στην Τάλσα στις 20 Ιουνίου «πιθανόν» συνέβαλαν στην έξαρση των κρουσμάτων μόλυνσης από την κορωνοϊό στην περιοχή που καταγράφεται το τρέχον διάστημα, είχε δηλώσει πρόσφατα ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας Υγείας.



You're never ready for the kind of news we are grappling with this morning. But we have no choice but to seek and find God's strength and comfort to deal... #HermanCain https://t.co/BtOgoLVqKz

Η ίδια η εκστρατεία του Τραμπ ανάρτησε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αποποίηση ευθύνης στον ιστότοπό της πριν από την εκδήλωση, τονίζοντας προς τους ανθρώπους που επρόκειτο να πάνε σε αυτήν πως «αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους» που συνδέονται με την έκθεσή τους στον κορωνοϊό.



Ο Χ. Κέιν υπήρξε παρουσιαστής εκπομπής στο ραδιόφωνο, πολιτικός υπάλληλος στο Πολεμικό Ναυτικό (αναλυτής βαλλιστικών όπλων), βαπτιστής ιερέας, αξιωματούχος της Federal Reserve και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας φαστ φούντ. Μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια στο Τενεσί, γιος ενός κουρέα, θυρωρού και οδηγού ταξί και μιας καθαρίστριας.

Όπως είχε ανακοινώσει ο λογαριασμός του στο Twitter, υποβάλλονταν σε θεραπεία με οξυγόνο στους πνεύμονές του.

We know it's been a few days since we last gave you an update on the boss. But he is still in the hospital being treated with oxygen for his lungs. In the meantime, the doctors say his other organs and systems are strong.