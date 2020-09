Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Μισέλ ανέβαλε τη σύνοδο για τις 1-2 Οκτωβρίου επειδή εντοπίστηκε ένα κρούσμα της Covid-19 στο περιβάλλον του. Ο ίδιος έχει τεθεί σε καραντίνα, μολονότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Δευτέρα βγήκε αρνητικό.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.