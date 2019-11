Σε τουλάχιστον 24 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός από τη συντριβή αεροσκάφους σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στη Γκόμα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα το πρωί, έγινε γνωστό από έναν βουλευτή και ένα μέλος των ομάδων διάσωσης.

Ο Ζαν Πολ Λουμπουλούμπου, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Νορθ Κιβού, δήλωσε ότι 24 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια.

Ένας διασώστης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 26 πτώματα έχουν βρεθεί.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0