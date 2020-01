Νέα στοιχεία για τη συντριβή του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ έρχονται σιγά-σιγά στο «φως», συνθέτοντας το παζλ της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το CNNi, στην τελευταία του επικοινωνία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Συγκοινωνιών (National Transportation Safety Board ή NTSB), ο πιλότος του ελικοπτέρου είπε πως ξεκινούσε να ανεβαίνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο, λόγω κάποιου σύννεφου.

UPDATE: L.A. officials held a news conference on the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight others this morning. An investigation is still underway to determine the remaining victims and the circumstances surrounding the crash. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/lAB6WK6AJ2