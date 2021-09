Kοινή σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων για ασθενείς με κορωνοϊό.

Η σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά του κορωνοϊού που, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο, θα περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο με πέντε ελπιδοφόρα θεραπευτικά μέσα κατά της covid-19.

Η συγκεκριμένη θεραπεία της Eli Lilly βρίσκεται υπό την κυλιόμενη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Συνολικά, 18 κράτη-μέλη υπέγραψαν την κοινή σύμβαση για την αγορά έως και 220.000 αγωγών θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε: «Πάνω από το 73% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένο και αυτό το ποσοστό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αλλά τα εμβόλια δεν μπορούν να είναι η μόνη μας απάντηση στην COVID-19. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να μολύνονται και να νοσούν. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας για την πρόληψη της νόσου με τα εμβόλια και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με θεραπευτικά μέσα. Με τη σημερινή σύμβαση, ολοκληρώνουμε την τρίτη μας προμήθεια και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας βάσει της Στρατηγικής Θεραπευτικής της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπερσύγχρονα φάρμακα για ασθενείς με COVID-19».

