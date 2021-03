Η ΕΕ βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έτσι ώστε να υπάρξει η διασφάλιση ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού θα μπορούν να αναγνωριστούν τόσο στην ΕΕ, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου ανακοίνωσε η Κομισιόν με ανάρτησή της.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα λεγόμενα πράσινα πιστοποιητικά πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα η Κομισιόν αναφέρει τα εξής:

«Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε πρόταση για ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά. Αυτή η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έχει αναρρώσει από την COVID-19 ή έχει αρνητικό τεστ.

Θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ.

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και απορρήτου.

Πρέπει να δημιουργηθούν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών διαλειτουργικότητας και του κοινού συνόλου δεδομένων για τα αποτελέσματα των τεστ, για τα οποία οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη συμφωνήσει. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να προετοιμαστούν για τα πρακτικά ζητήματα της διάθεσης του πιστοποιητικού.

Συνεργαζόμαστε επίσης με τον ΠΟΥ για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στην ΕΕ μπορούν να αναγνωριστούν και αλλού στον κόσμο».



