Να κρατήσουν κλειστά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έως τα μέσα Ιουνίου, καλεί τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν, συστήνει στις χώρες να επεκτείνουν την απαγόρευση που ήδη βρίσκεται σε ισχύ για ακόμη τριάντα ημέρες, έως τις 15 Ιουνίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τις αποφάσεις για το κλείσιμο των συνόρων λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

«Ο κύριος στόχος του περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης παραμένει», δήλωσε ο Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς.

