Την ανησυχία της ΕΕ για την καταπίεση που ασκείται στο φιλοκουρδικό κόμμα HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών) και μελών του εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Πίτερ Στάνο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη πίεση εναντίον του HDP και ορισμένων εκ των μελών του, η οποία πρόσφατα έγινε μέσω συλλήψεων, με την αντικατάσταση των εκλεγμένων δημάρχων, με μια δικαστική διαδικασία που φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα, καθώς και με την προσπάθεια άρσης της ασυλίας μελών της Εθνοσυνέλευσης» σημειώνει ο Πίτερ Στάνο.

Turkey: 🇪🇺gravely concerned about continuing pressure against @HDPenglish members w/arrest,politicised judicial actions & attempt 2lift parliamentary immunities. As @coe member & EU candidate country 🇹🇷 must respect human rights, rule of law & freedoms https://t.co/gsLbUps9bg