Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως οι Pfizer και BioNTech θα παραδώσουν συνολικά 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 το δεύτερο φετινό τρίμηνο στον απόηχο της εμπλοκής που έχει προκαλέσει η αναστολή χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα δώσει στα κράτη μέλη χώρο ευελιξίας και πιθανώς θα καλύψει κενά στις παραδόσεις» εξήγησε σε tweet της η πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να σχεδιάζει τη στρατηγική της για σταδιακή άρση των απαγορευτικών παρά τις όποιες πρόσθετες καθυστερήσεις στην αποτυχημένη επιχείρηση εμβολιασμού που μπορεί να προκαλέσει η εμπλοκή με το εμβόλιο της AstraZeneca» σχολιάζει στο μεταξύ το πρακτορείο Bloomberg.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc