Την εναρμονισμένη εισαγωγή ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα διευκολύνει τη μετακίνηση των ταξιδιωτών εντός της κοινοτικής επικράτειας, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα με νομοθετικό κανονισμό.

Στόχος του μέτρου είναι να εφαρμοστεί το αργότερο από την 1η Ιουνίου, δηλαδή με τη έναρξη της τουριστικής περιόδου και για αυτό η Κομισιόν απέσπασε τη δέσμευση των μεγάλων πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής να ακολουθηθεί στην υιοθέτηση η διαδικασία του επείγοντος.

Το πράσινο πιστοποιητικόπο θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή, θα περιλαμβάνει πληροφορίες του κατόχου σχετικά με τον εμβολιασμό του ή αν δεν έχει εμβολιαστεί με το αρνητικό αποτέλεσμα πρόσφατου τεστ ή την πιστοποίηση πως έχει αναρρώσει από την ασθένεια του κορωνοϊού.

"Σήμερα θα μοιραστούμε την πρότασή μας για δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Αυτό το πιστοποιητικό θα διευκόλυνε την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 χωρίς διακρίσεις" τονίζει σε μήνυμά της η Κομισιόν.

Today we will share our proposal to create a Digital Green Certificate.



This certificate would facilitate safe free movement of citizens inside the EU during the COVID-19 pandemic in a non-discriminatory way.



Stay tuned, and learn more here ↓#StrongerTogether