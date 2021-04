Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα κλείσει τις επόμενες ημέρες κολοσσιαία συμφωνία προμήθειας εμβολίων που προβλέπει την αγορά 1,8 δισεκατομμυρίου δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer-BioNTech, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εργαζόμαστε μαζί με τις Biontech/Pfizer επί νέου συμβολαίου», ανακοίνωσε επίσημα η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την επίσκεψή της, μαζί με τον Βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ ντε Κρου, τον CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά και την συνιδρύτρια της BioNTech, Ούσλεμ Τουρέτσι, στο εργοστάσιο της Pfizer στο Πουρς του Βελγίου,

«Αυτό θα εξασφαλίσει 1,8 δισεκατομμύριο δόσεις για την περίοδο 2021-2023. Θα το κλείσουμε τις προσεχείς ημέρες. Θα διασφαλίσει τις αναγκαίες δόσεις για την χορήγηση ενισχυτικών δόσεων που θα αυξήσουν την ανοσία», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Χάρη σε ισχυρούς, αξιόπιστους συνεργάτες όπως η Pfizer και o ομίλος BioNTech, ο εμβολιασμός στην ΕΕ επιταχύνεται. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% όλων των ενηλίκων της ΕΕ ήδη από τον Ιούλιο» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η δήλωση περί «αξιόπιστων συνεργαστών» ερμηνεύτηκε ως αιχμή για την AstraZeneca.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η Ευρώπη είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια των εμβολίων, επισημαίνοντας ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουν παραδοθεί 150 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ.

Η εν λόγω συμφωνία επαρκεί για την κάλυψη του πληθυσμού των 450 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Είναι το τρίτο συμβόλαιο που συμφωνείται ανάμεσα στην Ενωση και τις δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει για την προμήθεια 600 εκατομμυρίων δόσεων αυτόν τον χρόνο βάσει των δύο προηγούμενων συμβολαίων.

O Aλβέρτος Μπουρλά σημείωσε ότι η συμφωνία της εταιρείας με την Κομισιόν είναι να παραδοθούν 600 εκατ. δόσεις εμβολίου το 2021.

H μεγάλη συμφωνία Κομισιόν - Biontech/Pfizer έρχεται στον απόηχο της απόφασης της ΕΕ να μην ενεργοποιήσει την επιλογή αγοράς των 100 εκατ. επιπλέον δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca, που είχε συμπεριληφθεί στη σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών.



Glad to visit @Pfizer's Puurs site.



Thanks to strong, reliable partners like @Pfizer and @BioNTech_Group, vaccination in the EU is speeding up.



I'm confident we will have enough doses to vaccinate 70% of all EU adults already in July. https://t.co/m5sLiQwSo0