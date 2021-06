Ένας Κολομβιανός στρατιώτης συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ δύο άνδρες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε ρόλο συμβούλων υπέστησαν ελαφριά τραύματα στη βομβιστική επίθεση στην πόλη Κούκουτα την Τρίτη, που οι Αρχές θεωρούν ότι διέπραξαν αριστεροί αντάρτες, δήλωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, ο Διέγο Μολάνο.

Η βομβιστική ενέργεια έγινε στο στρατόπεδο που αποτελεί βάση της 30ής Ταξιαρχίας του στρατού, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Κανένας από τους Αμερικανούς συμβούλους που βοηθούν στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών δεν τραυματίστηκε σοβαρά», διαβεβαίωσε ο κ. Μολάνο, που εκφράστηκε ενώπιον δημοσιογράφων στο στρατόπεδο.

Από τους συνολικά 36 τραυματίες, πέραν του στρατιώτη που παραμένει στη ΜΕΘ, δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και αναρρώνουν, πρόσθεσε ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας.

Aftermath of alleged car bomb yesterday in Cúcuta, Colombia 🇨🇴 (2) U.S. 🇺🇸 personnel injured pic.twitter.com/fVmeJh4i5a