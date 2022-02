Η σχέση του πρώην αφεντικού του CNN Jeff Zucker με τη συνάδελφό του Allison Gollust ήταν «κοινό μυστικό στην τηλεόραση», αλλά είχαν συνεννοηθεί για να το κρατήσουν μακριά από τα μέσα ενημέρωσης για χρόνια λέγοντας πολλά ψέμματα, ανέφεραν πηγές στην New York Post.

Οι φήμες κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ότι τα δύο υψηλότερα στελέχη του CNN, που πήραν την απόφαση να απολύσουν τον παρουσιαστή Chris Cuomo, είχαν σχέση, η οποία έπαιξε ρόλο στον τερματισμό των δύο γάμων τους.

Πολλές πηγές υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του CNN Zucker και η εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής μάρκετινγκ του δικτύου, εμπλέκονται σε ένα μυστικό ειδύλλιο για περισσότερα από 10 χρόνια, ακόμη και όταν ζούσαν στο ίδιο κτίριο στο Μανχάταν σε διαδοχικούς ορόφους με τους πρώην συζύγους τους.

Η Gollust πέρασε χρόνια λέγοντας ψέματα για τη σχέση τους, ενώ κατηγορούσε τους δημοσιογράφους σε πολλές περιπτώσεις ότι ήταν «σεξιστές» λέγοντας ότι κοιμόταν μαζί με το αφεντικό της. Η ίδια ήταν παντρεμένη με τον William Hult εκείνη την εποχή και έχουν δύο κόρες. Υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2015 και οριστικοποιήθηκε το 2017

Ο Zucker και η τηλεοπτική παραγωγός Caryn γνωρίστηκαν ενώ και οι δύο δούλευαν στο NBC, όταν εκείνος ήταν εκτελεστικός παραγωγός της εκπομπής "Today" και εκείνη δούλευε στο "Saturday Night Live". Παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο ξενοδοχείο Pierre το 1996. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Zucker αποκάλυψετη σχέση του στην 21χρονη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του δείπνου του Rosh Hashanah. «Η ιστορία λέει ότι ο Τζεφ είπε στη γυναίκα του: «Δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου, είμαι ερωτευμένος με την Allison».

Η σχέση μεταξύ Zucker και Gollust - οι οποίοι έχουν συνεργαστεί για 25 χρόνια - εκτείνεται από τότε που και οι δύο εργάζονταν στο NBC.

Η Gollust ξεκίνησε στο NBC το 1996, ήταν ο δημοσιογράφος για το «Today» και στη συνέχεια έγινε εκτελεστική αντιπρόεδρος εταιρικής επικοινωνίας στο NBC Universal μαζί με τον Zucker.

Το 2012, ο Zucker έφυγε για να πάει στο CNN, και λίγους μήνες αργότερα πήρε μαζί και την ερωμένη του.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Gollust προήχθη σε επικεφαλής μάρκετινγκ στο CNN και αργότερα έγινε εκτελεστική αντιπρόεδρος στο δίκτυο.

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Soledad O'Brien, έγραψε στο Twitter: «Σας ενθαρρύνω να ψάξετε στο google και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες για τη σχέση τους που χρονολογείται από χρόνια.

Ο πρώην ανταποκριτής του CNN Roland Martin δήλωσε επίσης ευθαρσώς ότι ήταν γνωστό ότι ο Gollust είχε σχέση με το αφεντικό.

It was an open secret at @CNN that Jeff Zucker and Allison Golust, who he hired as head of communications, were having an affair. I was only there with them for four months in 2013 and knew. NBC folks knew when they worked together there. @katiecouric intimated that in her book! https://t.co/6ghezmFiws