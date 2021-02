Θα είναι η νέα κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν το «φάρμακο» για τα, περισσότερα τουλάχιστον, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΝΑΤΟ; Με ένα από τα μεγαλύτερα να είναι βέβαια η γειτονική Τουρκία, για τις προκλήσεις της οποίας διπλωμάτες της συμμαχίας επιμένουν να «κλείνουν τα μάτια».



Οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ



Η λίστα των προκλήσεων της συμμαχίας είναι μεγάλη: Αμερικανική αποδέσμευση από το Αφγανιστάν, η σπαζοκεφαλιά των πόρων, οι εντάσεις με την Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για μια επανεκκίνηση στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Συμμαχία πρέπει να επιλύσει αυτές τις σοβαρές διενέξεις για να προχωρήσει μπροστά, προειδοποιούν ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η πρώτη σημερινή επαφή ανάμεσα στους συμμάχους και την κυβέρνηση Μπάιντεν θα είναι εικονική. Η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 ώρα Βρυξελλών (3 ώρα Ελλάδας), ενώ άλλη μία συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη το απόγευμα.

Ο νέος επικεφαλής του Πενταγώνου, ο Λόιντ Οστιν, θα απευθυνθεί στους 29 ομολόγους του από την Ουάσινγκτον. Καμία απόφαση δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια των συνομιλιών, διότι οι Αμερικανοί θέλουν αρχικά να συνομιλήσουν με τους συμμάχους τους.

When I meet with my counterparts at the NATO defense ministers' meeting, my message will be clear: we must consult together, decide together and act together. I'm a firm believer that the U.S. is strongest when it works as part of a team. #WeAreNATOhttps://t.co/9U0UhnciMz