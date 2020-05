Ρεπορτάζ για την άρση των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα φιλοξενεί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua.

«Οι Έλληνες ξεκίνησαν σταδιακά να επιστρέφουν στην κανονικότητα τη Δευτέρα, με την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις 23 Μαρτίου για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι πολίτες δεν χρειάζεται ποια να ενημερώνουν τις αρχές όταν επισκέπτονται φαρμακεία, σουπερμάρκετ ή πάρκα στέλνοντας μήνυμα», αναφέρει το ρεπορτάζ που συνοδεύεται με πλάνα που δείχνουν την επιστροφή της Αθήνας στην κανονικότητα.

Greece has partially lifted its nationwide lockdown and started a gradual return to normalcy. Greeks are asked to continue to wear masks and practice social distancing to "stay safe". #COVID19 pic.twitter.com/1PQIQS6vpd