Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών και τον μετασεισμό που έπληξαν την επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας), σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στις 17.00 τοπική ώρα (12.00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Λουσάν, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων δυτικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Τσενγκντού, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό κέντρο σεισμολογικών δικτύων (CENC).

Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στη γειτονική περιοχή της Μπαοσίνγκ, σύμφωνα με το CENC.

Ο πρώτος απολογισμός για τα θύματα κάνει λόγο για «έναν νεκρό, έναν σοβαρά τραυματία και πέντε ελαφρά τραυματίες», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, - local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H