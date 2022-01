Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μια καντίνα, την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, στην πόλη Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, και πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου.

My thoughts & prayers are with the people of #China after an explosion have trapped 20 people & several are injured. My condolences to victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured @ChinaEUMission #Solidarity 🇻🇪🇨🇳 https://t.co/26qvZHzt1q