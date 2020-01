Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κοροναϊού. Δεύτερο θάνατο ασθενούς που είχε προσβληθεί από το νέο ιό, σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο της επιδημίας, επιβεβαίωσαν την Παρασκευή οι κινεζικές αρχές.

Οι αρχές της Κίνας ανέβασαν νωρίτερα σε 25 νεκρούς και 830 κρούσματα τον απολογισμό της επιδημίας. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας, εξετάζονται επίσης «1.072 πιθανά κρούσματα». Η διεθνής κοινότητα φοβάται ότι το Πεκίνο αποκρύπτει στοιχεία, για την επιδημία κάτι που οι κινεζικές αρχές διαψεύδουν.

#Coronavirus not yet global health emergency - #WHO pic.twitter.com/WRGGpOLlxw