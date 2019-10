Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή, καθώς προ των πυλών είναι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας κατά των Κούρδων στη βόρεια Συρία. Το πράσινο φως για την τουρκική επέμβαση έδωσε την περασμένη Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο μετά τις έντονες αντιδράσεις στην απόφασή του να αφήσει στο έλεος της Άγκυρας τους συμμάχους Κούρδους της Συρίας, έχει προχωρήσει σε σειρά αλλοπρόσαλλων και αντικρουόμενων δηλώσεων για το θέμα.

«Ναι» στη στρατιωτική επιχείρηση από την τουρκική Βουλή

Το τουρκικό κοινοβούλιο, ενέκρινε χθες ψήφισμα που δίνει το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση να συνεχίζει να εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Τον Οκτώβριο του 2014 η τουρκική Βουλή ενέκρινε την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Τουρκία. Η εντολή είχε διάρκεια ισχύος ενός έτους, με την παράταση της να εγκρίνεται έκτοτε ετησίως, αρχής γενομένης από το 2015.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (CHP), καθώς και του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) και του Καλού Κόμματος (Iyi) ψήφισαν υπέρ της χρονικής παράτασης της εξουσιοδότησης. Το φιλοκουρδικό κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ήταν το μόνο που καταψήφισε το ψήφισμα.

Όπως σημειώνεται, «…η παρουσία του PKK (Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν) και του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ θέτει άμεση απειλή στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας μας».

«Πολύ σύντομα» η τουρκική επιχείρηση στη Συρία

Το μήνυμα ότι η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία είναι προ των πυλών, στέλνει η τουρκική προεδρία.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, ανήγγειλε μέσω Twitter, ότι οι μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, μαζί με ομάδες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού (ΕΣΣ, συμμαχία σύρων αντικαθεστωτικών ανταρτών που υποστηρίζεται από την Άγκυρα) θα περάσουν «πολύ σύντομα» τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Ο στενός συνεργάτης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν διεμήνυσε ότι οι κούρδοι μαχητές είτε θα παραδοθούν είτε ο τουρκικός στρατός θα τους «σταματήσει», καθώς όπως υποστήριξε παρεμποδίζουν τον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Την Τρίτη, ο τουρκικός στρατός έπληξε στόχους στα σύνορα Συρίας-Ιράκ προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό για να στείλουν ενισχύσεις στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει, ανέφεραν τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πεντάγωνο: Δεν απομακρύνθηκαν, μετακινήθηκαν οι στρατιώτες μας

Ενόψει της απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από τη βορειοανατολική Συρία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ και τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, στρατηγό Μαρκ Μίλε.

Τραμπ: Δεν εγκαταλείψαμε τους Κούρδους

Ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πορεία αποχώρησης από τη βορειοανατολική Συρία, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν τους Κούρδους.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....