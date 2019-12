«Φωτιά» στη Λιβύη βάζει ο Ερντογάν.

Η κυβέρνηση του Φάγιεζ αλ Σάρατζ, υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Τουρκία για αποστολή στρατευμάτων στην Λιβύη για να αποκρούσει την επίθεση που δέχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ στην Τρίπολη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Τρίπολη και ανακοίνωσε ότι μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες της Βουλής θα εγκρίνει την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στην Λιβύη.

Οι αντιδράσεις Ρωσίας - Ιταλίας

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας και της Ρώμης στις δηλώσεις Ερντογάν, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε να συμφωνούν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ότι η κρίση στη Λιβύη πρέπει να λυθεί με ειρηνικό τρόπο. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι «ξένη παρέμβαση δεν θα συμβάλει στην επίλυση της κρίσης στη Λιβύη».

Το τηλεφώνημα του Αιγύπτιου προέδρου με τον Τραμπ

Για το θέμα της Λιβύης συνομίλησαν τηλεφωνικά ο πρόεδρος της Αίγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό από το Λευκό Οίκοι. Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι απορρίπτουν «την εκμετάλλευση από ξένες χώρες» της κατάστασης στη Λιβύη. Καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαμάχη της Λιβύης να προχωρήσουν σε «επείγοντα βήματα» προκειμένου να υπάρξει επίλυση στις συγκρούσεις.

Το «άδειασμα» της Τυνησίας στον Ερντογάν

Ένα μεγάλο «όχι» φαίνεται πως εισέπραξε ο Ερντογάν από την Τυνησία, όπου σύμφωνα με την Γενί Σαφάκ ταξίδεψε τα Χριστούγεννα για να ζητήσει ένα λιμάνι για τα πολεμικά του πλοία, ώστε να μπορούν –σε περίπτωση που χρειαστεί- να επιχειρούν άμεσα στην θαλάσσια περιοχή Ο πρόεδρος της Τυνησίας Κάις Σαϊέντ, διέψευσε πως ο Ερντογάν του ζήτησε να συμμετάσχει σε μια τουρκική συμμαχία στην Λιβύη και ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε κανέναν συνασπισμό.

