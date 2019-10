«Η επιστολή του Τραμπ πετάχτηκε στα σκουπίδια» δηλώνουν καυστικά πηγές της τουρκικής προεδρίας σχολιάζοντας την επιθετική επιστολή του αμερικανού προέδρου που διέρρευσε την Τετάρτη από δημοσιογράφο του FOX News.

«Η επιστολή είχε ημερομηνία 9 Οκτωβρίου… Την έχουμε αρνηθεί, την πετάξαμε στα σκουπίδια, η καλύτερη απάντηση μας είναι η επιχείρηση που ξεκίνησε» ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές κοντά στον πρόεδρο Ερντογάν.



«Η ιστορία θα σε έχει ψηλά αν το κάνεις αυτό με σωστό και ανθρώπινο τρόπο. Θα σε κοιτά για πάντα σαν τον διάβολο αν δεν συμβούν καλά πράγματα. Μην είσαι σκληρός τύπος. Μην είσαι ανόητος» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στον τούρκο ομόλογό του.

Ενόψει της επίσκεψης του αμερικανού αντιπρόεδρου Μάικ Πενς και του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Άγκυρα, η τουρκική κυβέρνηση έστειλε την Τετάρτη μήνυμα στις ΗΠΑ και στη διεθνή κοινότητα αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα αντίμετρα σε κυρώσεις θα είναι μεγαλύτερα.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt