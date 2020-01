Μια μεταλλαγμένη κατσίκα λατρεύεται ως «είδωλο του Θεού» αφού το πρόσωπό της έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η κατσίκα έχει ένα παράξενο και επίπεδο πρόσωπο και κάποια χαρακτηριστικά της μοιάζουν με ανθρώπινα.

Το ζώο, με τα ανθρώπινα μάτια και στόμα, γεννήθηκε πρόσφατα στο χωριό Nimodia της Ινδίας και σύμφωνα με τους ντόπιους λατρεύεται σαν «είδωλο του Θεού».

Ο ιδιοκτήτης της, Mukeshji Prajapap δημοσίευσε ένα βίντεο της μαύρης κατσίκας με το περίεργο πρόσωπο μέσα στην καλύβα του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι κατσίκα με ανθρώπινο πρόσωπο γεννήθηκε και το 2017 στην Ινδία.

Η μύτη και τα χείλη της έμοιαζαν με ανθρώπινα.

Οι κατσίκες θεωρούνται ιερά ζώα στην Ινδία, αν και ο Ινδουισμός αναφέρει την αγελάδα, τον πίθηκο, το φίδι, τον ελέφαντα και την τίγρη ανάμεσα στα πέντε ιερά ζώα του.

Ωστόσο, οι κατσίκες για ένα μέρος του πληθυσμού είναι και αυτές ιερά ζώα.

Look at this SH🤬T...!!! 😮😮😮 A GOAT BORN WITH HUMAN-LIKE FACE Is being WORAHIPPED LIKE A GOD, by STUPID Pple 😮😮😮 Take the Damn Goat and do a DNA on the goat to know WHO HAD SEX WITH THE GOAT’s Mother. Nasty ass stupid pple🤮🤮🤮🤬😡🤬😡 https://t.co/WpCTHmCmbP