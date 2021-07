Την έκταση της καταστροφής στο Μαϊάμι αποκαλύπτουν πλάνα drone που έδωσε την Πέμπτη η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Τα πλάνα αποκαλύπτουν και τις αγωνιώδεις προσπάθειες της πυροσβεστικής για την εξεύρεση των δεκάδων αγνοουμένων πάνω από τους σωρούς των ερειπίων μετά τη μερική κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικίας την περασμένη εβδομάδα. Από τη μερική κατάρρευση του κτιρίου χάθηκαν 18 άνθρωποι μεταξύ αυτών και ο 21χρονος ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, ενώ 145 αγνοούνται.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά την επίσκεψή του την Πέμπτη σε συγγενείς θυμάτων δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες να βρεθούν επιζώντες. Η επιχείρηση ξεκίνησε εκ νέου, αν και σε περιορισμένη έκταση, λίγη ώρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο σημείο της τραγωδίας.

Ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να προσφέρει ομοσπονδιακή βοήθεια και παρηγόρησε τις οικογένειες των νεκρών και των αγνοούμενων.

Οι αρχές εξετάζουν την κατεδάφιση της υπόλοιπης κατασκευής.

Drone footage released by the #Miami-Dade Fire Rescue Department on Thursday revealed the ongoing efforts to recover the several dozen missing people following the partial #collapse of the 12-storey #ChamplainTowers South last week. pic.twitter.com/7YkF9KotGr