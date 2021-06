Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σοκαρισμένος από την «αχαρακτήριστη παρενόχληση» του αρχιάτρου Αγγλίας καθηγητή Κρις Γουίτι στο δρόμο από δύο νεαρούς, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω Twitter, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Στο βίντεο οι δύο νεαροί περνούν τα χέρια τους γύρω από το λαιμό του καθηγητή και δεν του επιτρέπουν να προχωρήσει, ενώ κάνουν γκριμάτσες στην κάμερα του τηλεφώνου τους. Αφού ο καθηγητής Γουίτι κάνει τελικά λίγα βήματα τον ξαναπιάνουν, μέχρι που ακούγεται μια φωνή αγνώστου που τους ζητά να τον αφήσουν.

«Καταδικάζω τη συμπεριφορά αυτών των αγροίκων. Οι σκληρά εργαζόμενοι δημόσιοι λειτουργοί μας δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους εκφοβισμό στους δρόμους μας και δε θα το ανεχτούμε», έγραψε στο Twitter ο κ. Τζόνσον.

Νωρίτερα και ο νέος Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είχε καταδικάσει το «αποτρόπαιο και εντελώς απαράδεκτο» περιστατικό.

Το συμβάν έχει ανοίξει μια συζήτηση για παροχή αστυνομικής προστασίας στον καθηγητή Γουίτι, ο οποίος είναι το δημόσιο πρόσωπο των επιστημονικών συμβούλων της κυβέρνησης στο χειρισμό της πανδημίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι είχε πάρει τα στοιχεία των δύο νεαρών την ημέρα του περιστατικού και ότι η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε υπέστη την παρενόχληση ο καθηγητής Γουίτι, ο οποίος και το Φεβρουάριο είχε υποστεί λεκτική επίθεση ενώ βρισκόταν σε ουρά για παραγγελία φαγητού, περιστατικό που επίσης είχε καταγραφεί από κάμερα.



