Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα δεκάδες πλήγματα από αέρος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου παράλληλα μέλη ένοπλων παλαιστιναικών οργανώσεων εκτόξευσαν εκ νέου ρουκέτες εναντίον πόλεων του Ισραήλ.

Δεκάδες πύραυλοι έπληξαν διάφορες τοποθεσίες του θύλακα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπλητταν θέσεις «τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας.

The world is watching a massacre live on social media!



Terrifying!

Disgusting!#HopeToGaza pic.twitter.com/IZNsdJ3XqK