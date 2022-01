H πρώτη, όπως πιστεύεται, σύγκρουση μεταξύ ρωσικών και βρετανικών σκαφών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο σημειώθηκε στα τέλη του 2020 αφού όπως επιβεβαίωσε κι επισήμως το Βασιλικό Ναυτικό, ένα από τα πολεμικά πλοία του συγκρούστηκε με ένα ρωσικό υποβρύχιο στον βόρειο Ατλαντικό.

Το ρωσικό υποβρύχιο βρισκόταν 200 μίλια βόρεια της Σκωτίας, όταν το πλήρωμα του HMS Northumberland στάλθηκε σε μια αποστολή 48 ωρών για να επιτηρήσει τις κινήσεις του καθώς υπήρχε φόβος ότι αυτό θα προσπαθούσε να χτυπήσει ή να κόψει υποθαλάσσια καλώδια απαραίτητα για την επικοινωνία και το διαδίκτυο.

This revealing new series follows everyday life on board HMS Northumberland, a @RoyalNavy ship, on a new mission.



NEW #Warship: Life at Sea starts Monday 3rd January at 9pm on @channel5_tv#WarshipLifeAtSea pic.twitter.com/m9lR1bKoax