Ενόσω οι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν την Τετάρτη στο κτήριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, μια φιγούρα ξεχώριζε μεταξύ του αλαλάζοντος όχλου: Ο «Q Shaman», κατά κόσμον Τζέικ Άντζελι.



Ο «Σαμάνος» του QAnon Άντζελί, γνωστός για τη χρήση κόκκινης, λευκής και μπλε μπογιάς στο πρόσωπο, με τατουάζ σε όλο του το σώμα, και με χαρακτηριστικό γούνινο κράνος με κέρατα, έχει αναδειχθεί σε μια από τις ισχυρές φωνές του κινήματος συνωμοσιολόγων QAnon, που εμφανίστηκε στις ακροδεξιές συγκεντρώσεις στην Αριζόνα τον τελευταίο χρόνο, αναφέρει η εφημερίδα Arizona Republic.



Την Τετάρτη, ο Άντζελι που βάδισε το Καπιτώλιο, φανάτιζε τους ομοϊδεάτες του και τελικά εισέβαλε στο Κογκρέσο. Η παρουσία του στις ταραχές, με τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μαζί με άλλους που φορούσαν τα «διακριτικά» του QAnon, έρχεται καθώς το συνωμοσιολογικό κίνημα ήταν υπεύθυνο για τη διάδοση των θεωριών Τραμπ για ευρεία καλπονοθεία και εξαπάτηση των φιλο-Τραμπικών ψηφοφόρων στις εκλογές του Νοεμβρίου.



Η QAnon είναι μια ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει, χωρίς κανένα στοιχείο, ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα «βαθύ κράτος» παιδεραστών και διακινητών ανθρώπων! Έχει διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στη διοργάνωση των διαδηλώσεων «Stop the Steal» (Σταματήστε την Κλεψιά) σε εθνικό επίπεδο από τότε που ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020. Ο «Q Shaman» είναι μία από τις ηγετικές φιγούρες στον κόσμο του QAnon των οποίων οι πράξεις εμπνέουν και επηρεάζουν το κίνημα.



Η θεωρία QAnon προήλθε από έναν άγνωστης ταυτότητας άτομο που ονομάζεται «Q», ο οποίος γράφει αινιγματικά μηνύματα στον ιστότοπο 8kun (παλαιότερα γνωστός ως 8chan), ο οποίος αποτελείται από πίνακες μηνυμάτων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες.



Ενώ ο Q φαίνεται να αποστασιοποιείται όλο και περισσότερο από τα τεκταινόμενα, δίνοντας όλο και λιγότερα μηνύματα στους πιστούς του, οι ηγέτες του QAnon όπως ο Άντζελι έχουν αποκτήσει φήμη και επιρροή στο κίνημα.

