To FBI εντείνει τις έρευνες για τον ύποπτο που στις 5 Ιανουαρίου τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στα γραφεία των Επιτροπών του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Ουάσινγκτον.

Την Τρίτη, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο του υπόπτου καλώντας τους πολίτες να το παρακολουθήσουν και να δώσουν στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία έχουν που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη για τη σύλληψή του.

Το FBI αποκάλυψε ότι ο επίδοξος βομβιστής τοποθέτησε εκρηκτικά στα γραφεία των Εθνικών Επιτροπών του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, κοντά στο Καπιτώλιο, την παραμονή της ημέρας των επεισοδίων.

Η τοποθέτηση των εκρηκτικών έγινε μέσα σε μία ώρα (από τις 19:30 ως τις 20:30). Παρόλο που οι βόμβες βρέθηκαν την επόμενη μέρα πριν από την έκρηξη, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να είχαν εκραγεί εκτός κτηρίου.

Το FBI ανακοίνωσε ότι η ανταμοιβή για τις πληροφορίες που θα οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη αυξάνεται στα 100.000$.

🚨 #BREAKING - FBI releases NEW *videos* of suspect who placed two pipe bombs at DNC, RNC night before Capitol riot. @wusa9 pic.twitter.com/iexCR8BtKX