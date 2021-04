Το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον έγινε χθες Παρασκευή στόχος νέας επίθεσης, όταν νεαρός αφροαμερικανός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας έναν άλλον, προτού πέσει νεκρός από πυρά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «συγκλονισμένος» από το συμβάν, που σημειώθηκε σχεδόν τρεις μήνες μετά την πολύνεκρη επίθεση στην έδρα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου από οπαδούς του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων οπαδών της άκρας δεξιάς.

Αυτή τη φορά, η επίθεση φαίνεται πως είχε διαφορετικά κίνητρα.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει επίσημα τον δράστη, που βγήκε από το αυτοκίνητο κραδαίνοντας μαχαίρι προτού πέσει νεκρός. Όμως αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως επρόκειτο για τον Νόα Γκριν, εικοσιπεντάχρονο Αφροαμερικανό.

Here is another photo of the deceased U.S. Capitol attacker (25-year-old Noah Green aka "Noah X") that I managed to save before Facebook deleted his entire profile. #NationofIslam #Capitol #CapitolHill pic.twitter.com/k0FcEWHsmx — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 2, 2021

Μετέδωσαν τη φωτογραφία του και φωτογραφίες αναρτήσεων στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στις οποίες εξέφραζε τη συμπάθειά του για τον ηγέτη του κινήματος «Έθνος του Ισλάμ», τον Λούις Φάρακαν, που επικρίνεται συχνά για τις αντισημιτικές του δηλώσεις.

Η διεύθυνση του ιστότοπου αντέδρασε το βράδυ δημοσιοποιώντας ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του φερόμενου ως δράστη στο Facebook και στο Instagram και διαμηνύει πως θα αφαιρεί «κάθε» ανάρτηση που «εξυμνεί», ή «υποστηρίζει» είτε «την επίθεση ή τον ύποπτο».

Και άλλες λεπτομέρειες για τον φερόμενο ως δράστη άρχισαν να κυκλοφορούν χθες βράδυ. Το πανεπιστήμιο Christophe Newport επιβεβαίωσε ότι ο Νόα Γκριν είχε πάρει πτυχίο στα οικονομικά από το ίδρυμα αυτό της Βιρτζίνιας (βορειοανατολικά) το 2019.

Το συμβάν δεν μοιάζει «να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τις έρευνες», είπε ο Ρόμπερτ Κόντι, ο ασκών χρέη αρχηγού της αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές δεν βρίσκονταν στο Καπιτώλιο, αφού το Κογκρέσο αυτήν την εβδομάδα δεν συνεδριάζει λόγω των διακοπών του Πάσχα. Όμως αρκετοί συνεργάτες τους, υπάλληλοι, δημοσιογράφοι και αστυνομικοί βρίσκονταν εκεί όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Όλοι όσοι εργάζονται στο Καπιτώλιο φέρουν ακόμη το τραύμα της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

«Ξέρουμε πόσο σκληρή είναι η περίοδος αυτή για το Καπιτώλιο, για όλους όσοι εργάζονται εκεί και όσους το προστατεύουν», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, διατάσσοντας οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα ομοσπονδιακά δημόσια κτίρια.

Με ασπίδες στα χέρια, μέλη της Εθνοφρουράς πήραν πολύ γρήγορα θέσεις γύρω από το επιβλητικό λευκό κτίριο, κοντά στα φράγματα της αστυνομίας που έκλειναν τον δρόμο. Είναι ανεπτυγμένοι στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο.

Σε μεγάλη λεωφόρο πολύ κοντά, το μπλε σεντάν του δράστη της επίθεσης παρέμενε πάνω στο φράγμα όπου προσέκρουσε επί ώρες, προτού τελικά απομακρυνθεί.

«Ο ύποπτος χτύπησε δύο άνδρες μας με το αυτοκίνητό του» προτού πέσει πάνω σε φράγμα, εξήγησε η αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου, η Γιογκανάντα Πίτμαν.

«Εκείνη τη στιγμή, ο ύποπτος βγήκε από το όχημα, κρατώντας μαχαίρι» και «άρχισε να κινείται προς τους αστυνομικούς» που «άνοιξαν πυρ» εναντίον του, πρόσθεσε η ίδια.

Ο νεαρός ύποπτος έπεσε νεκρός περί τις 13:30 (τοπική ώρα· 20:30 ώρα Κύπρου).

Με ραγισμένη φωνή, η επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου ανακοίνωσε τον θάνατο του αστυνομικού Ουίλιαμ Έβανς, που εργαζόταν σε αυτή επί 18 χρόνια.

«Η αστυνομία του Καπιτωλίου περνάει εξαιρετικά δύσκολη περίοδο μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου», παραδέχτηκε.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι έδωσε εντολή οι σημαίες στο Καπιτώλιο να κυματίζουν μεσίστιες για την απότιση φόρου τιμής στον νεκρό αστυνομικό, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για τη δημοκρατία μας». Εξήρε «αυτούς τους ήρωες που για ακόμη μια φορά διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν το Καπιτώλιο και τη χώρα μας».

Πριν από δύο εβδομάδες οι αρχές είχαν ξεκινήσει να απομακρύνουν την εξωτερική περίφραξη με τα συρματοπλέγματα και τα φράγματα που τοποθετήθηκαν γύρω από το Καπιτώλιο μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ