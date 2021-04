Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πύλη.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης έχει συλληφθεί σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Καπιτωλίου.

Η αστυνομία απέκλεισε το συγκρότημα του Καπιτωλίου σήμερα το απόγευμα, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι προχώρησε στον αποκλεισμό λόγω μιας "εξωτερικής απειλής ασφαλείας". Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται ούτε να μπουν, ούτε να βγουν από τα κτίρια.

Ένας αξιωματικός είπε ότι υπήρξε μια αναφορά για πιθανούς πυροβολισμούς σε έναν δρόμο κοντά στο συγκρότημα όπου στεγάζονται η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που ρωτήθηκε για το θέμα είπε ότι δεν είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει στο Καπιτώλιο.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex. pic.twitter.com/t2hmyh0aYP

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6