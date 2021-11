«Ένας αστυνομικός από το αστυνομικό τμήμα των Καννών τραυματίστηκε με μαχαίρι», ανακοίνωσε στο Twitter τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Νταρμανέν. «Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τους συναδέλφους του. Πηγαίνω εκεί αμέσως σήμερα το πρωί και φέρνω όλη μου την υποστήριξή στην αστυνομία και στην πόλη των Καννών», συνέχισε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον Ζεράλ Νταρμανέν επικρατέστερο σενάριο θεωρείται αυτό της «τρομοκρατικής» ενέργειας.



«Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς κοντά στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα στις Κάννες. Ένας από τους αστυνομικούς απάντησε με το όπλο του. Δεν υπάρχουν νεκροί και οι συνθήκες της επίθεσης διευκρινίζονται. Πλήρης υποστήριξη για την αστυνομία μας», έγραψε από την πλευρά του στο Twitter ο δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λίσναρντ.

Το δίκτυο BFMTV, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, ανέφερε πως ο δράστης άνοιξε την πόρτα περιπολικού σταθμευμένου μπροστά στο αστυνομικό τμήμα και μαχαίρωσε τον άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι. Κατόπιν προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν δεύτερο αστυνομικό μέσα στο όχημα, αλλά ένας τρίτος αστυνομικός μέσα στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.