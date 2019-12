Ευγνώμων σε μια παρέα ιχθυοτρόφων πρέπει να είναι ένας αετός, καθώς σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα πλοκάμια ενός γιγάντιου χταποδιού στο Βανκούβερ του Καναδά.

Οι ιχθυοτρόφοι επέστρεφαν στο πλωτό τους σπίτι με τη βάρκα τους όταν αντίκρισαν το χταπόδι να έχει κατατροπώσει τον αετό, ο οποίος προφανώς είχε βουτήξει νωρίτερα για να το πιάσει, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσει εύκολο γεύμα.

«Πάλευαν μέσα στο νερό», δήλωσε ένας από τους ιχθυοτρόφους, ο Τζον Ίλετ, στο CNNi. Οι άνδρες δίστασαν αρχικά να παρέμβουν καθώς «δεν ήμασταν σίγουροι πρέπει να εμπλακούμε διότι στην μητέρα φύση ισχύει η επικράτηση του ισχυρότερου», αλλά τελικά αποφάσισαν να σώσουν το πουλί.

Με ένα κοντάρι, ένας από τους ψαράδες κατάφερε να ξεκολλήσει το χταπόδι από τη λεία του.

«Αυτό έδωσε στον αετό τον χρόνο που χρειαζόταν για να ελευθερωθεί και να φτάσει στην ακτή», προσθέτοντας πως το αρπακτικό χρειάστηκε περίπου δέκα λεπτά για να ανασυγκροτηθεί και να πετάξει μακριά.

«Εν τέλει έμειναν και τα δύο ζώα ζωντανά και ακολούθησε το καθένα τον δρόμο τους» τόνισε.

