Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ζήτησε από τους συμπατριώτες του να μείνουν σπίτι, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού αξιοποιώντας το διάσημο πλέον meme του Μπέρνι Σάντερς με τα πλεκτά γάντια του!

Σε φωτομοντάζ που αναρτήθηκε στη ροή του καναδού πρωθυπουργού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@JustinTrudeau), με τον ίδιο στο πρώτο πλάνο, στο βήμα, καθώς παραχωρεί συνέντευξη Τύπου μπροστά στην είσοδο της επίσημης κατοικίας του, προστέθηκε ο γερουσιαστής του Βερμόντ, καθισμένος σε καρέκλα, με χειρουργική μάσκα και πλεκτά γάντια. Πρόκειται για στιγμιότυπο από την ορκωμοσία του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η φωτογραφία αυτή του κ. Σάντερς, την οποία τράβηξε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Μπρένταν Σμιαλόουσκι, έχει ήδη δώσει την ευκαιρία σε διάφορους χρήστες του διαδικτύου να κάνουν χιούμορ, προσθέτοντάς την σε διάφορες πασίγνωστες εικόνες. Βλέπει έτσι κανείς τον γερουσιαστή καθισμένο στον σιδερένιο θρόνο της τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones• στη Γιάλτα, πλάι στους Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν το 1945• και ούτω καθεξής.Κάτω από το φωτομοντάζ, ο κ. Τριντό αναφέρεται στην απρόσμενη «επίσκεψη» του 79χρονου Μπέρνι Σάντερς για να επισημάνει «δεν είναι ώρα για ταξίδια. Μείνετε σπίτι».

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this... Now is not the time to travel. Stay home - and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe