Καναδικό αεροσκάφος που έκανε πτήση επίδειξης, με σκοπό την τόνωση του ηθικού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, συνετρίβη προκαλώντας το θάνατο ενός από τα μέλη του πληρώματος, το σοβαρό τραυματισμό ενός δεύτερου και προκαλώντας φωτιά σε σπίτι πάνω στο οποίο έπεσε.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Kamloops στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Το αεροσκάφος κατέπεσε πάνω σε σπίτι και στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρή η κυβερνήτης του αεροσκάφους Jennifer Casey, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο συγκυβερνήτης, Richard MacDougall.

Snowbird crashes in Kamloops. pic.twitter.com/l5qQHOf7tR — Steve Delaney (@TheKamloopian) May 17, 2020

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τα δύο μονοκινητήρια Canadair Tutor να απογειώνονται. Ξαφνικά το ένα από τα δύο συνετρίβη και ακολούθησε έκρηξη μετά την εκτόξευση του συγκυβερνήτη.

«Ένα μέλος των καναδικών Snowbirds έχασε τη ζωή του κι ακόμα ένα τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Καναδά στο Twitter.The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/UZKJa6OT3S

— CF Snowbirds (@CFSnowbirds) May 18, 2020

Τη θλίψη του για την απώλεια της στρατιωτικού εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας του Καναδά.

Πηγή: skai.gr