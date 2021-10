Έντρομη ξύπνησε η Ρουθ Χάμιλτον από τα γαβγίσματα του σκύλου της, λίγα λεπτά πριν προσγειωθεί στο κρεβάτι της ένα κομμάτι μετεωρίτη.

Το κομμάτι αυτό, μάλιστα, διαπέρασε το ταβάνι της. Η ίδια θυμάται να ακούει μια μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια έπεσαν οι σοβάδες στο πρόσωπό της.

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι και άναψα τα φώτα. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, επομένως κάλεσα την αστυνομία», είπε.

Όπως είπε η ίδια, μια γκρι-ανθρακί πέτρα είχε ανοίξει τρύπα στο ταβάνι της και είχε προσγειωθεί πάνω στο κρεβάτι της.

«Έτρεμα σαν φύλλο. Κοιμάσαι, ασφαλής, όπως νομίζεις στο κρεβάτι σου και ξαφνικά μπορεί να σκοτωθείς από μετεωρίτη», δήλωσε η Χάμιλτον σοκαρισμένη.

Αρχικά, δεν κατάλαβε πως επρόκειτο για κομμάτι μετεωρίτη, αλλά για κάποια πέτρα από κοντινή οικοδομή. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκε πως δεν είχε συμβεί τίποτα σε κάποια οικοδομή εκεί κοντά που θα μπορούσε να εκτινάξει την πέτρα στο σπίτι της.

