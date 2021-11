Αγρότες με μηχανοκίνητα σκάφη, κανό, λέμβους και τζετ σκι έσπευσαν να μετακινήσουν δεκάδες παγιδευμένες αγελάδες από τα παγωμένα νερά καθώς οι πλημμύρες έπληξαν την καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Μετά από βροχή ενός μήνα σε δύο ημέρες, προκλήθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες.

Κατολισθήσεις λάσπης έπληξαν πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την επαρχία.

COW RESCUE: Cows trapped in floodwaters in Abbotsford, British Columbia, Canada were rescued on Tuesday by first responders and locals on dinghies and jet skis after the Fraser River flooded. pic.twitter.com/qhj9yclka9