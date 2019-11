Σε καλό κλίμα αλλά χωρίς απτά αποτελέσματα για τα Σκόπια, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταροφσκι στο Παρίσι, στη σκιά του γαλλικού μπλόκου στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MIA, ο Μακρόν, δεν εγγυήθηκε για ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ζήτησε περισσότερο χρόνο.

Από την πλευρά του, ο Πενταρόφσκι, έγραψε στο Twitter ότι με τον Γάλλο ομόλογό του είχε μια εξαιρετική συνάντηση και μια δυναμική συζήτηση και πως η χώρα του δεν απορρίπτει εναλλακτική μεθοδολογία στο πλαίσιο ένταξης στην ΕΕ.

«Η ενσωμάτωση στην Ευρώπη, παραμένει στρατηγικός μας στόχος, δεν έχουμε ενστάσεις για μια εναλλακτική μεθοδολογία σχετικά με τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, που καθιστούσε πιο εμπεριστατωμένη την ενταξιακή διαδικασία», έγραψε ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.

