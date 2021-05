Τουλάχιστον 6 άνθρωποι φέρεται να έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο αναπληρωτής σερίφης της κομητείας της Σάντα Κλάρα, Ράσελ Ντέιβις τόνισε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματισμοί και πολλοί θάνατοι» και πως ο δράστης είναι νεκρός.

Συμπλήρωσε πως δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο δράστης, αν σκοτώθηκε από πυρά ή αν αυτοκτόνησε.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον ακριβή αριθμό των τραυματιών και των θανάτων», πρόσθεσε ο Ντέιβις, λέγοντας πως θα δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide. (Via @lenKPIX ) pic.twitter.com/aFWIoWdQti

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Σάντα Κλάρα ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter ότι ο δράστης είναι νεκρός. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί ακόμα σαφές αν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου σκότωσαν τον δράστη ή αν αυτός αυτοκτόνησε.

Ο αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυματισμών τους παραμένοι άγνωστος μέχρι στιγμής.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.