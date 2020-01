Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός άντρα, που, σύμφωνα με πληροφορίες, κρατά αυτόματο όπλο, σε εγκαταστάσεις του Tam High School, στο Mill Valey της Καλιφόρνιας.

Οι ειδικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο, διότι υπάρχει κίνδυνος.

Η αστυνομία του Mill Valey σε ανακοίνωση στα social media, αναφέρει ότι οι μαθητές είναι όλοι ασφαλείς, ενώ οι κάτοικοι στην περιοχή γύρω από το σχολείο, θα πρέπει να καθίσουν μέσα στις οικείες τους και να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα.



Tam High in Mill Valley on lockdown. Police have guns drawn... #TamHigh #MillValley #LockDown #ShelterinPlace #MVPD pic.twitter.com/Rj5AJCqHqj