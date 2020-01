Λήξη συναγερμού στην Καλιφόρνια, μετά από μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός άντρα που σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσε αυτόματο όπλο, στις εγκαταστάσεις του Tam High School, στο Mill Valey της Καλιφόρνιας, πραγματοποίησε η αμερικανική αστυνομία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν λίγες ώρες αργότερα τη λήξη του συναγερμού, διευκρινίζοντας ότι όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ο ύποπτος άντρας.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν τις σχολικές εγκαταστάσεις, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άντρας με μαύρα ρούχα και μάσκα του σκι στο πρόσωπο κυκλοφορούσε μέσα στο σχολείο, ενώ υπήρξε πληροφορία ότι κρατούσε αυτόματο όπλο.

Η αστυνομία του Mill Valey ανακοίνωσε ότι όλοι οι μαθητές είναι ασφαλείς, ενώ οι κάτοικοι στην περιοχή γύρω από το σχολείο, θα πρέπει να παραμείνουν μέσα στις οικείες τους και να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα.

They're still clearing parts of the Tam High School. We're now 40-minutes into the lockdown after rpt of someone with rifle... Helicopters overhead. #TamHigh #MillValley #LockDown #ShelterinPlace #MVPD pic.twitter.com/EwyAhojEZ0