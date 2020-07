Η Naya Rivera, 33 ετών, η οποία πρωταγωνίστησε σε έξι σεζόν του "Glee" ως η έξυπνη μαζορέτα Santana Lopez, χάθηκε την Τετάρτη το βράδυ στη λίμνη Piru στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ventura.

Σύμφωνα με τον Σερίφη, η Rivera και ο γιος της κολυμπούσαν και μάλιστα ο μικρός φορούσε σωσίβιο, ενώ εκείνη όχι. Ο γιος της Rivera, του οποίου ο πατέρας είναι ο ηθοποιός Ryan Dorsey, φέρεται να είναι τραυματισμένος.

Το γραφείο του σερίφη είπε ότι οι διασώστες έψαχναν για ένα «πιθανό θύμα πνιγμού» στη λίμνη. Μια ενεργή επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης συνεχίστηκε αργά το βράδυ.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra